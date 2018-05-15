Yüzlerce vatandaş İsrail’i protesto etti

Kayseri kent meydanında yüzlerce kişi öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim’in okunması ve duaların edilmesinin ardından basın açıklamaları yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kudüs’ün sahipsiz olmadığını belirttiği konuşmasında; "Ne zaman dinine, vatanına, bayrağına, din kardeşliğine bir saldırı olursa bir araya gelse, tepkisini koyan Kayseri hepinizi saygı ile selamlıyorum. Müslümanların, insanların kanaat, şükür, paylaşmak gibi güzel hasretlerini yücelten, rahmet, marifet ve kurtuluşa ermemize vesile olacak olan Ramazan ayını karşılamakta olduğumuz şu günlerde ne yazık ki İslam alemi yine büyük bir acı yaşıyor. Hiçbir kutsalı olmayanlar bizden sonrası tufan anlayışı ile Allah’ın verdiği canı devlet terörü ile alanlar yine sahnedeler. Bu alçaklığa izin vermeyeceğiz. Kudüs sahipsiz değildir. Gazze sahipsiz değildir. Filistin sahipsiz değildir. Müslümanlar da sessiz değildir. Kutsal değerlerine karşı yapılan saldırılara karşı her zaman ve her şartta bir ve beraber olan Kayseri işte bugün bir kez daha zalimin karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir. Var olduğumuz sürece Kudüs’ün düşmemesi için mazlumun yanında yer almak insanlık görevimiz olduğu için susmayacağız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan da olmayacağız. İnsanlıktan nasibini almamış kişilere karşı hep birlikte gür bir sesle haykırmaya devam edeceğiz. Müslümanların üzerine oynanan oyunları bozmak, Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmek isteyenlere karşı çıkmak ve bize emanet olan Kudüs üzerindeki kara bulutları dağıtmak insanlık borcumuzdur. İsrail’in barışçıl gösteri yapan Filistinlilere karşı sergilediği terör tam anlamıyla alçaklıktır. Bu devlet terörünü Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda hemşehrilerimle beraber lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına Ahmet Taş ile siyasi parti temsilcileri açıklamalarda bulundu. Meydanda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklamaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dualar edildi. Müftü Güven; kent meydanında bulunan kalabalıkla birlikte Filistin’de öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş ve STK üyeleri katıldı.

Niğde Kudüs’teki zulüm için ayaklandı

Niğde Merkez Şadırvan Park’ta toplanan vatandaşlar İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhine sloganlar atarak karara tepkilerini gösterdi. Grup adına açıklama yapan AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

Kırşehir’de STK’lardan ortak kınama

İsrail’in kuruluşunun 70. yılında ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına yönelik protestolar sonrasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için Kırşehir’de STK’lar ortak basın açıklaması düzenleyip şehitler için dua etti. Basın açıklamasının ardından Kırşehirliler adına konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapılanların vicdana ve insanlığa sığmadığını söyledi. Belediye Başkanı Bahçeci, "Vicdana, insafa, hiçbir inanca sığmayan şekilde maalesef ABD’nin desteğini de arkasına alarak yine İsrail terör estirdi. Bugüne kadar hiçbir zaman zulme sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti yine zulme sessiz kalmadı. Allah, Türkiye’yi güçlü kılsın ki, Türkiye bütün mazlumlara kucak açmaya devam etsin. ’Güç kimdeyse istediğini yapabilir.’ Böyle bir dünya düzeni devam edebilir mi? Yeni dünya düzeninde adaleti tesis etmek yine bu büyük Türk milleti evlatlarının sorumluluğu olacak" diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından ellerinde Filistin ve Türk Bayrağı olan gruplar, dua ederek dağıldı.

İsrail, Nevşehir’de de protesto edildi

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından öğle namazı sonrası Kurşunlu Camii’nde düzenlenen basın açıklaması ile İsrail ve ABD protesto edildi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Belde Belediye Başkanları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililerin katıldığı basın açıklamasını AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz yaptı. Gençlik Kolları Başkanı Dolaşmaz "Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’ın konuşmasının ardından dua edilerek basın açıklaması sona erdi.