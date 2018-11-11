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Zehir taciri 3 kişi yakalandı

Kayseri’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda A.M(35),İ.K(38) ve U.K(29) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 parça halinde 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yetkililer, şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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