Zehir taciri 3 kişi yakalandı

Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda A.M(35),İ.K(38) ve U.K(29) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 parça halinde 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.