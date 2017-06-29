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29 Haziran 2017 13:10

Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 zehir taciri adliyeye sevk edildi.

Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

29 Haziran 2017 13:10


Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 yaşındaki M.B. ve 35 yaşındaki M.M.A.’nın evinde 61.80 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri, İ.Y. ve S.U.’nun evinde yapılan aramalarda ise kılıç, iki adet tabanca ve metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.


Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü’nde haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirildi. Zanlılar, doktor kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.




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