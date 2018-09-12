Zenginlikler şehrinin yatırımcı belediyesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Star Gazetesi yazarları ile Talas-Erguvan Tesisleri'nde bir araya geldi. Star Gazetesi yöneticileri ve yazarlarına Kayseri'yi anlatan ve bu şehri büyütmek için yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, 3,5 yılda 7 bin noktada çalışma yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Star Gazetesi ile işbirliği halinde düzenlenen Kayseri Buluşmaları kapsamında ilimize gelen yazarlar iki günlük programın ilk gününde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler. Yazarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri ve şehre yapılan yatırımlarla ilgili bir sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin Talas-Erguvan Tesisleri'ndeki sunuma Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve aralarında Aziz Üstel ve Sibel Eraslan gibi isimlerin bulunduğu yazar kadrosu ile 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı.

“KAYSERİ, BÖLGESEL BİR CAZİBE MERKEZİ”

Star Gazetesi yazarlarına Kayseri hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehrimizi bir dünya markası yapmak için gayret ediyoruz” dedi. Bir belediye başkanının görevlerinin kanunlarda belli olduğunu ve belediyenin görev sahasındaki her işi en iyi bir şekilde yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Görev sahamızla ilgili konularda Türkiye'de ilk ve tek projeleri yapmaya devam ediyoruz; ancak yönettiğimiz şehri büyütmenin de görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu şehrin ekonomisini daha da büyütmenin gayreti içindeyiz. Bir şehirde üretilen ürünlerin marka değeri şehrin marka değeri ile doğru orantılıdır. Şehrin ekonomisini büyütmek için şehrin marka değerini de artırmak gerekir. Bu nedenle Kayseri Tanıtım Grubu oluşturarak çalışmalara başladık. Bu çalışmaları bir lansmanla Türkiye'ye duyuracağız. Star Gazetesi ile yaptığımız bu tür toplantılarla da Kayseri'nin bilinilirliğini daha da artıracağız” diye konuştu.

Konuşmasında Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Kayseri'nin tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu söyledi ve bu zenginliği sağlayan değerlerimizle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri'deki uyum kültürüne de dikkat çekerek şehrin yönetim dinamikleri arasında uyum bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, herkesin Kayseri ortak paydasında buluştuğunu ve bu nedenle de Kayseri'nin diğer şehirlerin önüne çıktığını kaydetti. Kayseri'nin aynı zamanda eğitim, sağlık, sanayi ve ticaret şehri olduğunu da ifade eden Başkan Çelik, Kayseri'nin bölgesel bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

“AKILLI ŞEHİRCİLİĞİ EN İYİ YAPAN BELEDİYEYİZ”

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yaptığı yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin planlı gelişme kültürü ile huzurlu bir şehir olduğunu belirtti. Şehri daha konforlu bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Göreve başlar başlamaz, planlı gelişim estetik dönüşüm, fonksiyonel gelişim vizyonunu ortaya koyarak bu vizyon çerçevesinde çalıştık. Bu kapsamda öncelikle planlamayı ön planda tuttuk. Ulaşımda, yeşil alanda, kentsel dönüşümde farklı işler yaptık. Sosyal belediyecilikte, kültürel hizmetlerde, eğitimde çok iyiyiz. Türkiye'de akıllı şehirciliği en iyi yapan belediyeyiz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımda çok önemli çalışmalar yaptık” dedi.

“3,5 YILDA 7 BİN NOKTADA ÇALIŞTIK”

Konuşmasında, ulaşım, toplu taşım, alt yapı, kentsel dönüşüm, yeşil alan, sosyal ve kültürel konular, eğitim hizmetleri, ilçelere yapılan yatırımlar, kırsal kalkınma, Beydeğirmeni Besi Bölgesi başta olmak üzere tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 3,5 senede bedeli 2 milyar lirayı aşan 980 ihale yaptıklarını açıkladı. 7 bine yakın noktada çalışıldığını vurgulayan Başkan Çelik, 3,5 yılda yapılan bazı yatırımlarla ilgili rakamlar vererek 786 km sıcak asfalt ve 1500 km sathi kaplama asfalt yaptıklarını ve 3 milyon 300 bin metrekare kilitli parkenin ilçelerde kullanıldığını belirtti. Başkan Mustafa Çelik, “Rabbim hayırlı hizmet ömrü verdikçe Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.