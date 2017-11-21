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21 Kasım 2017 13:03

ZİCEV ’de büyük sevinç

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Atletimz Şampiyonasında İç Anadolu Bölge Birincisi olarak Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Spor Kulübü sporcusu Mehtap Balcı, şampiyonadan 2 madalya kazanarak Kayseri’ye döndü.

ZİCEV ’de büyük sevinç

21 Kasım 2017 13:03


Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Spor Kulübü sporcusu geçtiğimiz günlerde İç Anadolu Bölge Birincisi olan Mehtap Balcı, 17-19 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasına katıldığı 100 metre Down Bayanlar Koşusunda Türkiye üçüncüsü, Gülle Atma Down Bayanlarda Türkiye dördüncüsü oldu. Mehtap madalyaları ile döndüğü Ziçev’de büyük sevinçle karşılandı.


Başarısından dolayı Mehtap Balcı’yı tebrik eden Kayseri Ziçev Spor Kulübü Başkanı Hasan Dağ, “Engelli çocuğu olan üç ailenin bir araya gelerek, 1996 yılında kurduğumuz ZİÇEV Kayseri Şubesi Kayserili hayırseverler, kamu, kurum ve kuruluşların desteği ile bugün 250 öğrenciye, spor ve sanatsal faaliyetlerle birlikte eğitimine devam etmektedir. Sporcumuz Mehtap’ın başarısı sevgi, emek ve sabırla bu çocuklarımızın başarılı olabileceğini göstermiş ve bizleri gururlandırmıştır’’ dedi.




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