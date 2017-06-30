Ziraat Odaları Başkanları Başkan Akay’ı ziyaret etti

Kayseri Pancar Kooperatifinin 64. Olağan Genel Kurulu sonrasında, göreve yeniden seçilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay’ı Kayseri Ziraat Oda Başkanları tebrik ziyaretinde bulundu. Kayseri Ziraat Odaları Başkanları adına İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ziyarette yaptığı açıklamada; Kayseri Pancar Kooperatifinin yapılan 64. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarında başarı dilek ve temennilerini iletti. Güneş; Kayseri Şeker’in konumunun iyi duruma geldiğini ancak şeker sektörünün içinde bulunduğu durumun hiç de iç açıcı olmadığını belirterek, “Bir yıldan beri Şeker Kuruluna atama yapılamıyor ve şeker sektöründeki denetimsizlik nedeniyle mısır şurubu üreticileri bu boşluğu çok kötü şekilde kullanıyorlar. Şeker Pancarının kotası artmıyor ama mısır şurubunun kotası artıyor. Mısır şurubunun kotasının artması biz ziraat oda başkanlarını rahatsız etmektedir. Bu sorun sadece sizin sorununuz değil, tabi ki çiftçimizin de sorunu ve bizim de sorunumuzdur. Bu konuların Mecliste de gündeme gelmesi gerekiyor. Bölgemizde araziler sulu tarıma açılıyor ve çiftçi şeker pancarı ekmek için kota talep ediyor. Havza bazlı desteklemeler kapsamına şeker pancarının da alınmasını istiyoruz. Pancar çiftçisi şu anda hak ettiği parayı kazanıyor ama böyle giderse kazanamaz duruma gelecek ve dolayısıyla çiftçimiz mağdur olacaktır. Özellikle NBŞ kotalarının kontrol altına alınmasını talep ediyoruz. Eğer böyle giderse Türkiye’de pancar çiftçisi biter ve şeker fabrikaları da kapanır. Kayseri’deki şeker fabrikamız yaklaşık 15 bin çiftçiye hizmet veriyor. Parasını ve avanslarını gününde alıyorlar. Başkanımız ne vaat ettiyse hepsini yerine getiriyor. Ama Kayseri Şeker sadece pancar çiftçisine hizmet etmiyor. Lisanslı depolar hububat ekicileri için hizmete girdi. Ayrıca sözleşmeli tarım konusunda da çiftçinin her ürünün değerini bulması için gayret eden Kayseri Şeker, bütün çiftçilikle uğraşanların sorunlarını kendi sorunu gibi görüyor. Bu nedenle aynı zamanda çiftçinin sorunu bizim de sorunumuz ve bu konularda biz Ziraat Oda Başkanları olarak başkanımıza her zaman destek vermeye hazırız" dedi.

Başkan Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların top yekun çiftçileri ilgilendirdiği için bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekti. Bu işlerde başarılı olabilmek için birlikte hareket etmek gerektiğini dile getiren Akay, “Sektördeki sorunların çözümü konularında, ziraat odaları, sulama birlikleri ve diğer STK’lar ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışma arzusundayız. Bu bölge çiftçisinin ayakta kalması ve kalkınması lazım. Özellikle şeker pancarı tarımının bölgede sürdürülebilirliği için gerek sektördeki gelişmeler gerekse ülkemizde ve uluslararası platformlar, siyasiler ve STK’ların görüşlerini mutlaka dikkate alırlar ve o nedenle bu konularda hep birlikte mücadele ederek çözümleri birlikte ortaya koymamız lazımdır" diye konuştu.

Ziyarete, İl Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant katıldı. Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer’de hazır bulundu.