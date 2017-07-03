Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Şeker Fabrikasını ziyaret etti

Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve yeniden seçilen Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Başkan Kadir Güneş’in yanı sıra, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden de katıldı.

Başkan Akay’ı yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik eden Başkan Kadir Güneş, Ziraat Odaları başkanları olarak, şeker pancarının kotasının artmamasına rağmen, mısır şurubunun kotasının artmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti. Konuyla ilgili olarak, el birliğiyle eylem planı hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Kadir Güneş, "Bir yıldan beri Şeker Kuruluna atama yapılamıyor ve şeker sektöründeki denetimsizlik nedeniyle mısır şurubu üreticileri bu boşluğu çok kötü şekilde kullanıyorlar. Şeker pancarının kotası artmıyor ama mısır şurubunun kotası artıyor. Mısır şurubunun kotasının artması biz ziraat oda başkanlarını rahatsız etmektedir.Acil bir şekilde bu duruma müdahale edilmez ise pancar eken çiftçilerimiz pancar ekemez duruma gelecek ve şeker fabrikaları kapılarına kilit vuracaklardır.Şu durumda pancar çiftçisi para kazanmaya başlamışken

hükumetimiz bu konuya el atmalı ve çözüm konusunda çiftçimizden yana tavır almalı. Bu sorun sadece Şeker Fabrikalarının sorunu değil, tabi ki çiftçimizin de sorunu ve bizim de sorunumuzdur. Bu konu Meclis’te de gündeme getirilmeli” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.