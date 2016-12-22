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22 Aralık 2016 17:25

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

22 Aralık 2016 17:25

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda sahasında Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımının 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar:
24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx, Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx, Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx
Yedekler: Ahamada, Sow, Soares, Can, Onur, Devlet Karataş
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx, İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Gökhan, Alper, Selçuk, Gaffar, Emre, Gökhan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Gol: Furkan Yaman (dk. 24) (Kayserispor)



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