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30 Kasım 2017 21:20

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

30 Kasım 2017 21:20

Tur ilk maçında sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


31. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Boldrin’in vuruşunda meşin yuvarlak Mahmut’ta kaldı.


39. dakikada Espinoza’nın ara pasında topu alan Mendes’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.


41. dakikada Stojiljkovic’in pasında ceza sahası içinde Mendes, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


44. dakikada gelişen Eyüpspor atağında topla buluşan Atakan Arslan’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Mazlum xx


Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Kucher xx, Leven Gülen xx, Espinoza xx, Güray Vural xx, Meleg xx, Boldrin xx, Mendes xx, Deniz Türüç xx, Stojiljkovic xx


Yedekler: Muammer Yıldırım, Sapunaru, Atila Turan, Berkant Kök, Şamil Çinaz, Badji, Erdal Öztürk, Varela


Teknik Direktörü: Marius Sumudica


Eyüpspor: Mahmut Demrigan xx, Gencay Erten xx, Atakan Arslan xx, Mehmet Tosun xx, Bilal Gülden xx, Ahmet Devret xx, Dede Çelik xx, İsmail Ayaz xx, Emrah Meteoğlu xx, Yüksel Kayalap xx, Naci Bayraktaroğlu xx


Yedekler: Burak Kapan, Vahit Yaşar, Murat Akçay, Serkan Baloğlu, Berkan Turan, Erkan Yetişmiş, Kubilay Akyüz


Teknik Direktör: Ekrem Al


Goller: Mendes (dk. 42) (Kayserispor)




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