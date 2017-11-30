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30 Kasım 2017 22:36

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu)

30 Kasım 2017 22:36

Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada gelişen Eyüpspor atağında topla buluşan Mehmet Tosun’un vuruşunda top Lung’un temasının ardından direğe çarparak kornere çıktı.


61. dakikada Bilal Gülden’in ara pasında Mehmet Tosun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


65. dakikada ceza sahası içinde Deniz Türüç’ün şutunda top defansın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


66. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1


77. dakikada topla buluşan Mendes’in vuruşunda top direkten geri döndü.


79. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendes’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1


87. dakikada Mehmet Tosun’un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Atakan Arslan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Mazlum xx


Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Kucher x (Varela dk. 67 xx), Levent Gülen x, Espinoza xx, Güray Vural xx, Meleg xx (Sapunaru dk. 45 xx), Boldrin xx, Mendes xxx (Erdal Öztürk dk. 82 ?), Deniz Türüç xx, Stojiljkovic xx


Yedekler: Muammer Yıldırım, Atila Turan, Berkant Kök, Şamil Çinaz, Badji


Teknik Direktörü: Marius Sumudica


Eyüpspor: Mahmut Demrigan xx, Gencay Erten xx (Serkan Baloğlu dk. 86 ?), Atakan Arslan xxx, Mehmet Tosun xxx, Bilal Gülden x, Ahmet Devret xx, Dede Çelik xx, İsmail Ayaz x (Erkan Yetişmiş dk. 82 ?), Emrah Meteoğlu x (Kubilay Akyüz dk. 67 x), Yüksel Kayalap xx, Naci Bayraktaroğlu xx


Yedekler: Burak Kapan, Vahit Yaşar, Murat Akçay, Berkan Turan


Teknik Direktör: Ekrem Al


Goller: Mendes (dk. 42 ve 79), Deniz Türüç (dk. 66 pen.) (Kayserispor), Mehmet Tosun (dk. 61), Atakan Arslan (dk. 87) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Mendes (Kayserispor), Dede Çelik (Eyüpspor)




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