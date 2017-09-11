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11 Eylül 2017 11:06

Ziya Gökalp’te Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabında sona yaklaşılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında sona yaklaşılıyor.

Ziya Gökalp’te Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabında sona yaklaşılıyor

11 Eylül 2017 11:06

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğinin müjdesini verdi.


Ziyagökalp Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe genelinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlara daha modern ve daha güzel bir mekanda yaşama imkanı sunacağız” dedi.


“Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mahallelerimizin değerine değer katıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Yılsonu itibari ile inşallah buradaki hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte vaat ettiğimiz; Dicle Bulvarı’nın Bekir Yıldız Bulvarına kavuşmasına da az kaldı. İnşallah bu çalışmamızı da tamamlamış olacağız ve Kayserimize yeni bir ulaşım aksı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Kocasinan’ için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeni çehresine kavuşmasına az kaldığını vurgulayarak, “Hedefimiz bölge sakinlerimize daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde yaşayacakları çevreler oluşturmaktır” diye sözlerini noktaladı.




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