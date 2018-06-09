Zorunlu Gelişim Semineri yapıldı

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Şube Başkanı Osman Yozgat; derneğin seminerin sadece organizasyonunu yaptığını, tüm programları Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi’nin gerçekleştirdiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcisi Atilla Yüce ise katılımcılara seminer hakkında bilgiler vererek; “İki tane konu işleyeceğim, bir tanesi küçük alan oyunları. Diğeri de futbolda yeni trendler diye konular işleyeceğim” diye konuştu.