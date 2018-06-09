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09 Haziran 2018 13:23

Zorunlu Gelişim Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde hazırlanan ‘Zorunlu Gelişim Semineri’nin açılışı yapıldı.

Zorunlu Gelişim Semineri yapıldı

09 Haziran 2018 13:23


Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Şube Başkanı Osman Yozgat; derneğin seminerin sadece organizasyonunu yaptığını, tüm programları Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi’nin gerçekleştirdiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.


Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcisi Atilla Yüce ise katılımcılara seminer hakkında bilgiler vererek; “İki tane konu işleyeceğim, bir tanesi küçük alan oyunları. Diğeri de futbolda yeni trendler diye konular işleyeceğim” diye konuştu.




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