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29 Mayıs 2018 13:58

Zümrüt Mahallesi’nde coşkulu iftar

Kocasinan Belediyesi, Zümrüt Mahallesinde binlerce kişiye iftar sofrası kurdu.

Zümrüt Mahallesi’nde coşkulu iftar

29 Mayıs 2018 13:58


Kocasinan Belediyesi ekipleri iftar saati öncesi hummalı bir çalışma içerisine girdi. Binlerce kişi için hazırlanan ikramlar sistemli şekilde masalara dağıtıldı ve iftar saati beklenmeye başlandı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinde yerini almaya başladı.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da etkinlik alanına erkenden gelerek vatandaşlarla hasbihal etme imkanı buldu. Daha etkinlik alanının girişinde mahallenin gençleri tarafından yolu kesildi. Cep telefonlarını hazırlayan gençler başkanlarıyla bol bol selfie çektiler.Masaları tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar’ı en çok memnun edense etkinlik alanındaki herkesin yüzünün gülüyor olmasıydı. Kimi talebini iletti başkana kimi ise hayır dualarını.


Zümrüt mahallesi sakinleri iftar saatini Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler dinleyerek bekledi. Ezan okunmadan önce bölge sakinlerine hitap eden Başkan Çolakbayrakdar birlik beraberlik mesajları verdi. Dünya üzerinde ki birçok Müslümanın Ramazan Ayı’nda zulme uğradığını belirterek onlar için dua istedi.


Yapılan iftarın ardından düzenlenen etkinliklere geçildi. Ateş yutan adamlar, el çabukluğuyla insanları şaşırtan illüzyonistler, kukla gösterisi, yarışmalar ve tabi ki ramazanın olmazsa olmazı Hacivat Karagöz. Onlar tatlı tatlı atışırken Başkan Çolakbayrakdar da aralarına girdi ve dertlerini sordu. Onlar için bile bir çözüm arayışı içine girdi. Orta yol bulunduğunda da sahneyi tekrar onlara bıraktı.


Kocasinan Belediyesi tarafından özveriyle hazırlanan ramazan etkinlikleri gece yarısına doğru son buldu.




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