10 çiftçiye 50 tane büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kilis'in Polateli ilçesinde “Genç Çiftçi” kapsamında 10 çiftçiye 50 adet büyükbaş sığır dağıtıldı.

Genç çiftçi projesi kapsamında Polateli ilçesinde 10 çiftçiye 50 adet büyükbaş sığır dağıtıldı. Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kahraman, Polateli İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin Polat ve genç çiftçileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2018 yılı genç çiftçi projesi kapsamında 10 çiftçinin her birine 5 adet büyük baş olmak üzere 50 tane büyük baş sığır dağıtıldı. Genç çiftçi projesine başvuranlar arasında yapılan kura ile çiftçilerin belirlendiği bildirildi.