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10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü etkinliği

Kilis il Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya İntiharı Önleme Günü” kapsamında, intiharın önlenebilir bir davranış olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için stant açılarak, broşür dağıtıldı.


Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 10 Eylül tarihini Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan edilmesinden sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya İntiharı Önleme Günü” kapsamında, intiharın önlenebilir bir davranış olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için Ruh Sağlığı Birimi tarafından Kilis Devlet Hastanesinde stand kurulmuş olup broşür dağıtıldı.

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