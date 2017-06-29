İHA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya illerinde 24 ayrı kampta 246 bin 629 Suriyeli barınıyor.

Hatay’da 4 ayrı kampta 18 bin 425, Gaziantep’te 5 ayrı kampta 33 bin 296, Şanlıurfa’da 5 ayrı kampta 102 bin 937, Kilis’te 2 ayrı kampta 33 bin 296, Mardin’de 1 kampta 2 bin 854 Suriyeli, bin 614 Iraklı, Kahramanmaraş’ta 1 kampta 18 bin 382 Suriyeli, 5 bin 385 Iraklı, Osmaniye’de 3 kampta 12 bin 814, Adıyaman’da 1 kampta 9 bin 473, Adana’da 1 kampta 555 ve Malatya’da 1 kampta 10 bin 43 kişi olmak üzere kamplarda toplam 246 bin 629 Suriyeli barınıyor.

Kamplarda en fazla Suriyeli 102 bin 937 kişiyle Şanlıurfa’da, en az Suriyeli ise 555 kişiyle Adana’da bulunuyor.

Öte yandan, Mardin Midyat çadır kentinde bin 614 ve Kahramanmaraş’ta ise 5 bin 385 Iraklı olmak üzere, Türkiye’de kamplarda bulunan Iraklıların sayısı 6 bin 999 oldu. Türkiye’de kamplarda kalan Suriyeli ve Iraklıların sayısının toplam 253 bin 628 olduğu bildirildi.