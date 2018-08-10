13 bin Suriyeli bayram için gitti

51 bin Suriyeli Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gidiyor. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, jandarma ve polis eşliğinde ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin bayrama gidişi 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

13 bin kişi ülkesine gitti

Bu sabah itibariyle 13 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti. Polis ile jandarma geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriyor. 40 dereceyi aşan sıcakta Suriyelilerin gidişi devam ediyor.