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17 Temmuz 2018 16:04

15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri konulu söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri konulu söyleşi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri konulu söyleşi

17 Temmuz 2018 16:04


Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşi programına, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ile daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.


Söyleşi öncesi bir konuşma yapan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci seneyi devriyesinde burada o anları yeniden hatırlamak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, “O geçenin şahitlerinden olan Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e bu yıl 15 Temmuz programında dinlemek istediğimizi söylediğimde memnuniyetle dediler. Sayın görmez, o geceyi anlatacaklar, bizim yaşadıklarımızı anlatsak çok şey çıkar ama asıl birinci elden en önemli şahitlerden biri olarak, yaşadıkları için burada bizleri aydınlatacaklar” dedi.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise 15 Temmuz’un manevi dinamikleri dendiği zaman kendisinin fazla konuşmayacağını ifade ederek, “İnsanoğlu yaratıldığından beri iki şeyle savaşmış, bir tanesi maddi, bir tanesi manevi, maddi şuanda cisimlenmiş görünüyor zaten, manevi ise belki bizim kitaplarda okuduğumuz veya bize anlatılanlar, ama 15 temmuz’da yaşadığımız olsa gerek. Ben burada konuşurken ufacık bir sinek geçse, kafamı bir tarafa çeviririm. Tankın altına yatmak için her halde bir güç lazım. Balkona çıkıp uçak sen aşağıya inersen sana gösteririm diyen bir yürek lazım. Üzerine silah sıkılırken onun üzerine gidecek bir güç lazım.birazdan bu gücün ne olduğunu hocam bize anlatacak” şeklinde konuştu.




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