15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sabah saatlerinde ilk etkinlik Kilis Şehitliğinde gerçekleştirildi. Burada çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Kuran-ı kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua yapıldı.. Daha sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına çelenk sunumu yapıldı. Beşveler Camiinde şehitler için mevlidi şerif okutulduktan sonra yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.