2017 yılının ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Kilis’te İl Genel Meclisi’nin 2017 yılı ilk toplantısı İl Genel Meclisi Başkan Mehmet Metin Karakuş, başkanlığına yapıldı.

İl Genel Başkanı Mehmet Metin Karakuş, yaptığı konuşmada İl Genel Meclisi 2017 yılındaki ilk çalışmalarına başladığını belirterek, “2016 yılında çok önemli çalışma yürüten Kilis’in köy ve bağlılarını ilgilendiren konularda kararlar alan İl Genel Meclisi 2017 yılında da aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğiz. İlimiz genelinde grup yollarında uygulanması düşünülen 250 kilometre sıcak asfalt uygulamasının 2016 yılı harcamalarının denetimini yapacak komisyonunda belirleneceği toplantılar 6 Ocak Cuma günü sona erecek” dedi.

Meclis gündem ve gündem dışı konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.