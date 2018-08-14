22 bin Suriyeli bayrama gitti

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelen Suriyeliler geceden sıraya girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Saat 08.00’de kapıların açılmasıyla birlikte geçişler başladı. Bayram için Suriye’ye gitmek üzere Kilis Valiliğine başvuru yapan 50 bin Suriyeliden 22 bini ülkesine gitti.

Suriyeliler büyük bölümü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Afrin, Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler ise Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine gidiyor.

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.

Suriyelilerin 3 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapacağı bildirildi.