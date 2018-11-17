24 Kasım öğretmenler günü için Bocce maçları yapıldı

24 Kasım öğretmenler günü turnuvası Zeytçioğlu ilkokulu Bocce sahasında gerçekleşti. Çok çekişmeli maçlar sürücüyü girenler ödüllendirildi. Bocce karşılaşmasında birinciliği Gökhan Kayı, İkinciliği Ebru Günkurt. üçüncülüğü ise Mehmet Gedik sıralamaya girdi.

Bocce Bowling ve Dart İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, “Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ya ve Zeytçioğlu İlkokulu Müdiresi Gönül Çelen'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.