İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi.


Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere yönelik ilk defa Yıldız kız ve erkek ile Gençler kız ve erkek kategorisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi.


Yıldızlar kategorisinde birinci Fidan Vuran, ikinci Emine Yıldız, üçüncü,Sakine Merve Kaya, Genç kızlar kategorisinde birinci Şenel Söğüt, ikinci Fatmanur Doğan, üçünçü Seher Okuyor, Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Ramazan Aytekin, ikinci Cuma Kaya, üçüncü Fatih Kurtaran, genç erkeklerde birinci Deniz Aygördü, ikinci Ahmet Yaşar üçüncü ise Cumali Korkmaz oldu. Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusun geleneksel olarak devem ettiğini İfade ederek, "Yarışmaya katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet meydanında verileceğini, yarışmaya katılan bütün örencileri teşekkür ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.