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2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Temel'den, Kilis Valisi'ne veda ziyareti

2’inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindeki askeri yetkililer, Kilis Valisi Mehmet Tekinarrslan’a veda ziyaretinde bulundu.

2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindeki askeri yetkililer, Kilis Valisi Mehmet Tekinarrslan'a veda ziyaretinde bulundu.


2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, helikopter ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı helikopter pistine indi. Burada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareketi sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile bir toplantı yaptı. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareketi sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Valiliğine geldi. Burada Vali Mehmet Tekinarslan, Vali yardımcıları tarafından karşılanan Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindekiler Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Mehmet Tekinarslan'a veda ziyaretinde bulundular. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindekiler Valilikten geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldılar.

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