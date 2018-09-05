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05 Eylül 2018 12:06

“3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’’ etkinliği

Kilis il Sağlık Müdürlüğü Sağlık hizmetleri başkanlığına tarafından “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’’ kapsamında bir etkinlik düzenleniyor.

“3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’’ etkinliği

05 Eylül 2018 12:06


3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’’ kapsamında bir etkinlikleri kapsamında Sağlıklı Yaşam Aracı ile gün boyunca hastane ve Cumhuriyet Meydanında bilgilendirmeler yapıldı.


Vatandaşlara kanser taramaları, sağlıklı beslenme, diyabet, prostat kanseri, meme kanseri, gaitada gizli kan, smear testi konularında bilgi vererek broşürler dağıttı. Boy, kilo ve tansiyon ölçümü yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanıldığını hatırlatarak, "17 aile sağlığı merkezinde 46 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve süt verme dönemimde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal güvenli aşı programı her yıl bebeklere ve okul çağındaki çocuklara uygulanmaktadır” diye konuştu.




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