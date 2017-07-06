32 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 31 bin 665’i Türkiye’ye giriş yaptı.

Kilis Valiliği tarafından 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Ramazan bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısının Türkiye tarafına getiriliyor.