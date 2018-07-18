42 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ediyor. Şimdiye kadar 42 bin Suriyeli Türkiye’ye dönerken, 31 Temmuz’a kadar 10 bin Suriyelinin dönmesi bekleniyor. Suriyeliler 40 dereceyi aşan sıcakta sınır kapısındaki işlemlerinin ardından Türkiye’ye dönüyor.

Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelerek sıraya giriyor. Buradaki işlemlerinin ardından çantaları didik didik aranarak, Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.