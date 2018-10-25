Kilis'te, tarlasını süren çiftçinin fark ederek yetkililere haber vermesi soncu 45 metrekarelik taban mozaiği muhafaza altına alındı.

Tarlasını sürerken mozaiği bulan çiftçinin ihbarıyla bölgede çalışma başlatan Kilis Müze Müdürü Arkeolog Macit Aşir başkanlığındaki ekip, yapılan kazı sonucu M.S. 6. yüzyıl, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen 45 metrekare ebadında ve tahrip olmuş taban mozaiğini gün yüzüne çıkardı. Küçük bir kiliseye ait olduğu değerlendirilen taban mozaiği, uzman ekiplerce yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi deposunda muhafaza altına alındı.

Çıkarılan eserlerin gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Kilis Arkeoloji Müzesinde sergileneceği bildirildi.