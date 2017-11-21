457 yıllık tarihi Paşa Hamamı’nın restorasyonu başladı

Kilis’te 97 yıldır Özyardımcı ailesi tarafından işletilen tarihi Paşa Hamamı restore ediliyor. 1560 yılında Emir Canbolat tarafından yaptırılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan hamam, 97 yıldır Özyardımcı ailesi tarafından kiralık olarak işletiliyor. Bir süredir kapalı olan hamamda hazırlanan proje ile restorasyona başlandı. Hamamın dedesinden kendisine kaldığını anlatan Mustafa Özyardımcı, Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven’e teşekkür ederek, "Dedemden babama kiracı olarak devreden vakıflara ait tarihi Paşa Hamamı’nı 97 yıldır ailemiz işletiyor. Vakıfların bütçesi elvermediği için masrafları babam hamamcı Mahmut lakaplı Mahmut Özyardımcı tarafından karşılayarak restorasyona başladık. Bu tarihi hamamın 97 yıldır bize manevi değeri var. Babama, babasından iştira etmiş bir yer, babamızdan da bize ulaştı. Bizim için manevi değeri çok büyük bir yer, ayrıca hamamın kültürel değeri var, hamam hayrı olan bir yerdir. Babamların zamanında kız yetiştirme yurdu, kuran kursu, öğretmen okulunun talebeleri, bunlar ücretsiz olarak 25 yıl hamamda yıkanmışlar. Böyle bir manevi değeri olan tarihi hamamı kaybetmek istemeyiz. Bu nedenle restorasyona başladı" dedi.

Paşa Hamamı’nın tarihçesi

Mimari bakımdan şaheser bir yapı olan hamamın cephesi tamamen sarı ve siyah taşla yapılmıştır. Kapının sağında hamamın soğukluğuna açılan üç pencere vardır. Pencerelerin üstlerinde sağ ve sola açılan sarı ve siyah elli taşın sıvanarak üst üste içine geçmesi manzaranın güzelliğini arttırıyor. Kapının üstündeki kitabe taşı iki parçadan yapılmıştır.