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27 Temmuz 2018 11:37

52 bin 114 Suriyeliden 48 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için giden 52 bin 114 Suriyeliden 48 bini Türkiye’ye dönüş yaptı.

52 bin 114 Suriyeliden 48 bini Türkiye’ye döndü

27 Temmuz 2018 11:37


18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam diyor. Bu sabah itibariyle 48 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü. Ülkelerinde kalan 4 bin Suriyelinin de 31 Temmuz tarihine kadar dönmeleri bekleniyor.


Suriye’nin çeşitli kentlerine bayram için giden Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.


Suriyelilerin dönüşünün 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.




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