52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

Kilis’te, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 52 bin 151 Türk ve Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların eğitime başlaması nedeniyle okulları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret eden protokol üyeleri öğretmenlerle bir toplantı yaptı. Daha sonra sınıfları gezen Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere okumaları için kitap hediye ettiler.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaparken, ilk kez okula başlayan öğrencilerin ve ailelerinin heyecanlı olmaları dikkat çekti. 33 bin civarında Türk öğrenci olmak üzere Suriyelilerle birlikte toplam 52 bin 151 öğrenci Kilis’te eğitim görüyor.