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08 Haziran 2018 13:02

520 yataklı yeni devlet hastanesinin sözleşmesi imzalandı

Yeni Kilis Devlet Hastanesinin sözleşmesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve AB yetkilileri arasında imzaladı.

520 yataklı yeni devlet hastanesinin sözleşmesi imzalandı

08 Haziran 2018 13:02


Ankara’da gerçekleştirilen imza törenine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Adaylarımız Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Kara, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız, KESOB Başkanı Şevket Memiler,Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Genel Mecisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, katıldı.


Ankara da Sağlık Bakanlığı binasında da Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve AB Büyükelçisi ile Kilis’e yapılacak 520 yataklı yeni devlet hastanesinin sözleşmesini imzalandı.


Belediye Başkanı Kara, “ Bizler bu projenin Kilis’e kazandırılması için defalarca Bakanlık ve birimleriyle görüşmeler yapmıştık. Bugün sözleşmesi imzalanarak, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacak ve kısa sürede yeni hastanemiz Kilis’in hizmetine sunulacaktır. Serhat Şehrimizin en az 50 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu projede Kilis’in ve Kilislinin yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a teşekkürlerimi iletiyorum. Yaparsa AK Parti yapar” diye konuştu.




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