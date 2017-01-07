Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kaymakamlık binası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanarak Kilis’e getirilen 53 yaralıdan durumu ağır olanlar çevre illere sevk ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Azez’deki kaymakamlık binası yakınlarında halkın yoğun olarak bulunduğu pazarda gerçekleşen terör saldırında 23 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi yaralandı. Kilis’e getirilen 53 yaralıdan durumu ağır olanlar, çevre illere sev ediliyor. Kilis Valisi İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, hastaneye gelerek etkililerden yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.