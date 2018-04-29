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29 Nisan 2018 15:31

7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nu ağırladı

Prof.

7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nu ağırladı

29 Nisan 2018 15:31

Dr. İhsan Fazlıoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde "Mekanın İmkanı, Kimlik İnşasında Kurumsal Hafızanın Yeri Üzerine Felsefi Bir Soruşturma" başlıklı bir sunumda bulundu.


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sunumda Fazlıoğlu, mekanın, insanın zihin dünyasının bir yansıması olduğunu ve medeniyetin somut göstergesi olarak mimarinin toplumun yaşama biçimi ile birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Mekan algısından medeniyet tasavvura, mensubiyetten, mesuliyetlere kadar birçok hususu derinlemesine ele alan Fazlıoğlu, düşüncelerle eylemler arasındaki kopukluğun hayatın her alanında kendini gösterdiğini ve toplumsal şizofreniye yol açtığını belirtti.


Program, Fazlıoğlu’nun dinleyicilerin sorularını cevaplandırması ve kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. Program sonrasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İhsan Fazlıoğlu’na Kilis Canbolat Camii’nin 19. Yüz yılda çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.




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