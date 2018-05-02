7 Aralık Üniversitesi’nde 54 akademisyen törenle cübbe giydi

7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Müftüsü Mahmut Karatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, üniversiteden akademisyenler ve yakınları katıldı. Cübbe giyme töreninden önce bir konuşma yapan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin temellerinin 31 yıl önce Kilis’te atıldığını ifade ederek, “1987 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak, hizmete girmiş olan bir meslek yüksek okulumuz, hemen akabinde, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi var. Fakülte sayımız 8’e, Yüksek Okul sayımız 2, Meslek Yüksek okulu sayımız 4 olmak üzere üniversitemiz ve bölümlerde aktifleşmiştir. Tabi cübbe giymek önemlidir. Bildiğim kadarıyla, 3 meslekte cübbe giyiliyor. Din görevlileri, yargı mensupları ile akademisyenler, cübbe giymek vardır, bu anlamda, hiç şüphesiz ki bu toplumsal kesimler açısından toplumlarda etkin, önemli misyon üstlenen bireyler açısından önemi var.Kurumlar açısından önemi var” dedi.

Daha sonra 38 doktor öğretim üyesi, 11 doçent doktor ile 5 profosör Olmak üzere 54 akademisyen törenle cübbelerini giydi.