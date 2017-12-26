7 Aralık Üniversitesinde “Gelenekten Gelecek Kurmak” söyleşisi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra kalabalık bir misafir topluluğu katıldı.

Konuşmasına, Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Topluluğuna ve misafirperverliklerinden dolayı üniversiteye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ali Genç, üniversite yönetimi tarafından öğrencilerin faaliyetlerinin desteklenmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Dinleyicilerin büyük bir ilgi ve beğeniyle izlediği Ali Genç, kültür, medeniyet, dil ve gelenek konularında çarpıcı örnekler vererek, "Bir toplumu oluşturduğu geleneğin, dilin ve onun barındırdığı anlam ve değer dünyasının muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması ülke savunmasından farklı değildir. Türkiye’yi muhafaza etmek sadece sınırlarımızı muhafaza etmekten ibaret değildir. Asırlardır bizi tarih sahnesinde var kılan zihin ve gönül haritamızı da muhafaza etmeliyiz" dedi.

Bizi biz yapan değerlere yaslanmadan bir gelecek kurmamızın mümkün olmadığını söyleyen Ali Genç, konuşmasının sonunda Yahya Kemal’in “Bir bitmeyecek şevk verirken beste, Bir tel kopar ve ahenk ebediyen kesilir” mısralarını hatırlatarak “Bugün hepimize düşen o telin kopmaması ve bin yıllık bestemizin istikbalde de yankılanması için bizi biz yapan o ruhun peşine düşmektir.” dedi.

Program sonunda Ali Genç’e Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erdinç Gülcü tarafından çiçek takdim edildi.