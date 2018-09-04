7 Aralık Üniversitesinde öğrenci sayısı 11 bini aştı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yani kurulan 12 bölüm ile birlikte üniversitede eğitim gören öğrenci sayısının 11 bini aştığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden beri üniversitede akademisyen sayısını ikiye katladıklarını ifade etti. Rektör Karacoşkun, "Üniversitemizde yeni birimleri oluşturdum. Yeni birimlerimize 650 civarında öğrenci aldık. Ön lisansta şuan itibariyle 3 bin 700 öğrencimiz var. Lisans olarak eğitim gören öğrenci sayımız 5 bin 800, Yüksek lisans eğitime alan öğrenci sayımız 400, bir üniversitede yüksek lisans çok önemlidir. Yüksek lisans öğrencisinin sayısının artması o üniversiteye çok şey katıyor. Bizim uluslararası öğrenci sayımızda çok önemlidir. Yabancı öğrenci sayısı açısından üniversiteler birbirleriyle yarış içerisindeler. Geçen yıl üniversitemizde uluslararası öğrenci sayımız 300 iken, bu yıl bu sayısı 650’ye çıkardık. Var olan uluslar arası öğrenci sayısını ikiye katladık. Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) 350 civarında öğrenciye eğitim verdi. Burada biz Türkçe öğretiyoruz. TÖMER’de iyi bir noktadayız, diğer üniversiteler ile görüştüğümüz zaman iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum. Bu yılda yoğun bir çalışma yapacağız. Gerek yurt dışı akraba topluluğu ile işbirliğimiz gerekse uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz bu yıl diyanet vakfı ile görüşmemizde bu yıl bize gelen talepler fazla bu kurumlar ile sözleşmeler imzalıyoruz. Türkçe öğretmeye öğrencilerimize devam edeceğiz. Bu yıl 500 civarında öğrenciye Türkçe öğreteceğiz. Bu öğrencilerin TÖMER’den eğitim alarak sertifikalarını almalarını sağlayacağız” dedi.

Karacoşkun, yakın zamanda ek yerleştirmeler olacağını ifade ederek, "Bu ek yerleştirme ile fazla sayıda öğrencinin üniversitemize kayıt yaptıracağını düşünüyorum. Yaklaşık 11 bin civarında öğrencimiz var. Bunun içerisinde formasyon ve diğerleri yok. Başka illerden gelen formasyon eğitimi için gelenler var. 11 bini aşkım bir öğrenci ile bu yıl eğitim görecektir” diye konuştu.