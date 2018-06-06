7 Aralık Üniversitesi’nde yeni bölüm ve programlar açıldı

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne 60, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne 40, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü I. öğretim programına 60, Antrenörlük Bölümü I. öğretim programına 60, II öğretim programına 60, yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’ne 40 (Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü de bu fakülteye bağlandı) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü’ne 40, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları ile Halıcılık Kilimcilik Bölümlerine 30, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü’nün I. öğretim programına 30, II. öğretim programına 30 öğrenci alınması için 7 Aralık Üniversitesi’nin verdiği teklif, YÖK tarafından uygun görülerek bölümler aktif hale getirildi. Bu bölümlerin yanında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma bölümleri de açıldı. Bu bölümlere öğrenci almak için çalışmalar sürüyor.

Diğer yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri tezli, Türk Dili ve Edebiyatı tezsiz, Orta Doğu ve Göç Araştırmaları tezli, İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sağlık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programları açıldı. Ayrıca 7 Aralık Üniversitesi’ne bağlı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı’nın açılması ve Tıp Fakültesi’nin kurulması için de YÖK nezdinde girişimlerin sürdüğü ve cevap beklendiği bildirildi.

Yeni açılan bölümlerin üniversitemize ve Kilis’imize hayırlı uğurlu olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "İlimizin ve üniversitemizin kalkınması, eğitim ve donanım anlamında belirli bir ivme kazanması için şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda farklı bölümlerin de açılacağına yönelik müjdeli haberler vermeyi arzu ediyoruz. Bölümlerin aktif hale getirilmesi kararını alan YÖK Genel Kurulu’na ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.