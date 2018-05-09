7 Aralık Üniversitesinden 2 bin kişi mezun oldu

Üniversitede eğitim gören 2 bin kişi mezuniyet belgesini aldı.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleşen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bugün kendileri için bir düğün günü olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş bir üniversite oluşması için öğrencilerimizin hem zihnen, hem ruhen kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri için bu bilincin oluşması için sürekli üniversitemizi geliştirmek için çalışıyoruz. Yeni şeyler katmak için gayret içerisinde bulunuyoruz. Bu anlamda bu güzel şehrimizin güzel üniversitesinin, güzel insanlarının, güzel öğrencilerinin, bu günün anlamına binaen belki öğrencilerimiz mezun oluyorlar ama her zaman kapılarımız kendilerine açıktır” dedi.

Üniversitede 1 yılı aşkın süreden beri proje bağlamında yüzde 61 oranında artış yaşandığını ifade eden Karacoşkun, "Üniversiteler için çok önemlidir. Hocalarımızın hazırlamış olduğu projelerin yüzde 61 oranında artması çok önemlidir. 6 adet Kilis evinin, taş otantik Kilis evini kamulaştırdık. Buralarda araştırma merkezleri oluşturarak, hem bilimin gelişmesine hem şehrin kültürünün gelişmesine katkı sunacak hizmetler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise Kilis 7 Aralık Üniversitesinin genç bir üniversite olduğunu ifade ederek, “Bulunduğu ilin, bulunduğu bölgenin şartlarında kentini çok iyi geliştiren sürekli yenileyen bir üniversitemizdir. Tabi biz üniversitemizle ilgili her ne konuda bize düşen, yerel yönetimlere, bakanlıkları ne iş varsa elimizden gelen katkıyı her zaman vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehrin yönetimi, top yekün hepimizin meselelerini birlikte değerlendirip adım attığı zaman, huzurla, barışla ilerleyebiliriz. Üniversitemizin yeni bölümler açması, yeni faaliyet alanları açması gerçekten bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Daha sonra Meslek Yüksek Okulları ile fakültelerden ilk 3’e girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ile mezuniyet belgesi takdim ettiler,

Törenlere, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.