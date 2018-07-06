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06 Temmuz 2018 13:03

7 Aralık üniversitesine yeni bölümler açılıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

7 Aralık üniversitesine yeni bölümler açılıyor

06 Temmuz 2018 13:03

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmasına dair Bakanlar Kurulu kararının resmi gazetede yayınlandığını söyledi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinde göreve başladığı günden itibaren yeni birimler açılması, üniversiteyi marka haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Göreve başladığım günlerden itibaren öğrenci sayısının attırılması, üniversitemize yeni birimler oluşması, akademisyen sayısını attırmak için çalışıyoruz. YÖK tarafına müracaatımız sonrası Üniversitemize Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması için Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üniversitemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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