7 Aralık üniversitesinin Uluslararası öğrenci sayısı artıyor

Sri Lanka, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Afganistan, Malavi, Suriye, Nijer gibi farklı ülkelerden gelen toplam 622 uluslararası öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim görecek. 549’u Suriye, 45’i Türkmenistan, 19’u Azerbaycan uyruklu olan uluslararası öğrenciler arasından başarılı olanlar, barınma yemek gibi konularda Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından desteklenecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “2018-2019 öğretim yılı itibarıyla uluslararası öğrenci sayımızda ciddi artışlar olmuştur. Bu, memnuniyet verici bir durumdur. Üniversitemiz eğitim-öğretim kalitesi, donanım, alt yapı, kampüs hayatı gibi konularda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek hizmetleri sunmaktadır. Bununla beraber üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden TÖMER (Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) uluslararası öğrencilerimize dil eğitimi ve öğretimi vermektedir. Üniversite olarak uluslararası öğrencilerimize her türlü konuda destek olmaya ve üniversitemizin bu öğrencilerimize sunacağı fırsatları artırmaya çalışıyoruz“ dedi.