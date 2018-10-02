İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 Bin 400 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli ilçesi Alahan köyü yakınlarında Çobanbey Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.