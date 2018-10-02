8 Bin 400 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli ilçesi Alahan köyü yakınlarında Çobanbey Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.