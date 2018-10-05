İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

800 öğrenciye kırtasiye yardımı

Kilis’te, öğrenim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Kilis'te, öğrenim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.


Kilis Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından kentte öğrenim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara,. Devletin yoğun çabaları sonucu daha okullar açılmadan çocukların kitaplarını sıralarında bulduğunu ifade ederek, "Fakir öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından biz de Kilis Belediyesi olarak bir yıl yetecek kırtasiye malzemesini çanta içinde öğrencilerimizin tamamına dağıtıyoruz. İnönü Ziraat İlkokulunda 800 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundukları, ihtiyaç olması halinde dağıtımlara devam edeceğiz” dedi


Kırtasiye dağıtımına İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.