Kilis'te, öğrenim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Kilis Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından kentte öğrenim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara,. Devletin yoğun çabaları sonucu daha okullar açılmadan çocukların kitaplarını sıralarında bulduğunu ifade ederek, "Fakir öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından biz de Kilis Belediyesi olarak bir yıl yetecek kırtasiye malzemesini çanta içinde öğrencilerimizin tamamına dağıtıyoruz. İnönü Ziraat İlkokulunda 800 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundukları, ihtiyaç olması halinde dağıtımlara devam edeceğiz” dedi

Kırtasiye dağıtımına İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'de katıldı.