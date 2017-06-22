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22 Haziran 2017 13:35

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ yöneticisi ülkesine iade edilmek istemiyor

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash’nın yargılanmasına Kilis’te devam edilirken, Prakash ifadesinde ülkesine iade edilmek istemediğini, Müslüman bir ülkeye iade edilmek istediğini söyledi.

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ yöneticisi ülkesine iade edilmek istemiyor

22 Haziran 2017 13:35


24 Ekim’de Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından fark edilip yakalanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne konuldu.


Prakash, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılmak için kaldığı cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında alınarak Kilis Adliyesine getirildi. Prakash, önceki duruşmalarda verdiği ifadesini tekrar ederek tahliyesini istedi.


Avustralya uyruklu Prakash, daha önce ana savunmasında terör örgütü DEAŞ’a katıldığını, herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgüte katıldığı için pişman olduğunu, bu nedenle Türkiye’ye örgütten kaçarak geldiğini ve güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söylemişti.


Prakash ifadesinde, “Bir hata yaptığımın farkına varınca örgütten kaçtım. Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Türkiye’ye girmek isterken yakalandım. Örgüte katıldığım için çok pişmanım. Ama hiçbir suçu karışmadım, kimseyi öldürmedim. Avustralya iade edilmek istemiyorum. Müslüman bir ülkeye iade edilmek istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi


Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 28 Eylül 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.




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