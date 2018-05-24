ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ’lı Prakash’a soruşturma şoku

24 Ekim’de Kilis’in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davayla ilgili Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti. Duruşma öncesi Avustralyalı gazeteciler adliye önünde canlı yayın yaptı.

09.30’da başlayan duruşmada cumhuriyet savcısı, zanlı hakkında 2016 yılında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek, mahkeme heyetinin bu soruşturma dosyasını incelemesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Prakash’ın avukatı Mehmet Alper Ünver, müvekkilinin bir yılı aşkın süreden beri tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını söyleyerek, bu zamana kadar müvekkili hakkında herhangi bir soruşturma olduğuna dair bir bilgi yokken, bugün iadesi yönünde karar verilmesi beklendiği sırada bu soruşturma dosyasının ortaya çıktığını, müvekkilinin tutukluluk süresinin adete cezaya dönüştüğünü, tahliyesine talep ettiklerini söyledi. Avukat, Prakash’ın DEAŞ üyesi olduğunu ancak hiçbir eyleme katılmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma dosyasının istenmesine, duruşmanın 19 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi.