Kilis’te, 24 Ekim’de Kilis’in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile ülkesine iade edilmesi yönündeki yargılandığı davayla ilgili Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti. Cumhuriyet savcısı, mahkemeden zanlının Avustralya’ya iadesine, örgüt üyeliğinden tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Prakash’ın avukatı Mehmet Alper Ünver, duruşmada müvekkilinin uzun süreden beri tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Prakash’in Avustralya devletine iadesi yönündeki talebin reddine, Prakash’ın tahliyesine karar verdi.

Ünver, duruşma çıkışında, ise yaptığı açıklamada, “Muhtemeller mahkeme heyeti neden iade etmediğini gerekçeli kararda yazacaktır. Neil Christopher Prakash’ın Avustralya makamlarının iade talebinin reddine karar verdi. Tahliyesine karar verdi. Prakash, başka bir suçtan tutuklu değilse eğer tahliye olacaktır” dedi.

Neil Christopher Prakash’ın daha önceki duruşmalarda ifadesinde Avustralya’ya iade edilmek istemediğini, eğer bir ülkeye iade edilecekse, Müslüman bir ülkeye iade edilmek istediğini ifade etmişti.