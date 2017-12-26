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26 Aralık 2017 12:11

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ’lının davasına devam edildi

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash’ın yargılanmasına Kilis’te devam edildi.

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ’lının davasına devam edildi

26 Aralık 2017 12:11


24 Ekim’de Kilis’in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.


Prakash, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davayla ilgili Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliğinden bir heyet ile Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti.


Prakash’ın avukatı Mehmet Alper Ünver, müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını söyleyerek adlı kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.



Ülkesine iade edilmek istemiyor


Mahkemeye, Avustralya INTERPOL’ü tarafından belgelerin incelenmesinden sonra Neil Chistopher Prakash’ın pasaport bilgilerinin doğru olduğunu bildiren yazı gönderildi. İddia makamı, Prakash’ın ülkesine iade edilip edilmemesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mütalaa verilmesi için mahkeme heyetinden süre istedi. Öte yandan, Prakash daha önceki ifadelerinden birinde, ülkesine iade edilmek istemediğini söylemişti.


Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat 2019 tarihine erteledi




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