Abdurrahman İyigün Ortaokulundan LÖSEV Farkındalığı

Kilis'te, Abdurrahman İyigün Ortaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından anlamlı bir etkinlik yapıldı.

LÖSEV haftası olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ahmet Polat, toplum nezdinde farkındalık oluşturmak ve toplumun dikkatini çekmek için böyle bir program yaptıklarını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürümüze bu konuda şahsen çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya 'da, yaptığı konuşmada eğitim çağında bu hastalıkla mücadele edenlerin yanlarında olduklarını hissettirmek, onları psikolojik olarak güçlü tutmak çok önemli olduğunu ifade ederek, “Tüm toplum bireylerinin LÖSEV konusunda empati yaparak olaya yaklaşması gerektiğini hastalıkla mücadele için maske takmanın aslında bir korunma yöntemi olduğunu dışarıdan gelebilecek farklı hastalık taşıyan mikropların vücuda girişinin maske ile bir nevi engelleniyor” diye konuştu.

Etkinliği Kilis LÖSEV Temsilcisi Cuma Bulut'ta katılarak okul idaresine ve öğretmenlere yapılan farkındalık etkinliğinden dolayı teşekkür etti.