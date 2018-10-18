ABD'ye organik zeytin yağı Kilis'ten gidecek

Türkiye'de önemli zeytincilik merkezlerinden biri haline gelen Kilis'te düzenlenen Zeytin şenliğinde renkli görüntüler meydana geldi. Programın açılışında konuşan Organik Zeytin Üreticileri birliği Başkanı Hüseyin Polat, ABD'ye organik zeytin yağının Kilis'ten gideceğini söyledi.

Kilis Valiliğinin koordinesinde Kocabeyli Köyünde Organik Zeytin Üreticileri Birliğinde gerçekleştirilen Zeytin şenliğine ilgi büyük oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Kilis'in zeytinin ana merkezi olduğunu ifade etti.

Birlik Başkanı Polat, konuşmasının devamında ise ABD'ye 30 ton zeytin yağının Kilis'ten gideceğini belirterek, "Zeytinciliği bir yere getirmemiz için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Biz büyük marketlere mal satıyoruz. Katar'a ihracat yapıyoruz. ABD'ye yaklaşık 30 ton zeytin yağı satmak için anlaşma yaptık" dedi.

Polat, İran ile de zeytin yağı konusunda anlaşma aşamasına geldiklerini dile getirerek, ülkedeki döviz kuru nedeniyle anlaşmanın bozulduğunu ifade etti. Polat, "İran'a da zeytin satacaktık. Orada döviz kurunun artması nedeniyle bir anlaşma sağlayamadık" diye konuştu.

Zeytinin merkezi Kilis

Başkan Polat, zeytinin merkezinin Kilis olduğunu savunarak, "Kuşadası'na giden varsa görürler zeytin müzesi var. Zeytinin çıkışının ana merkezi olarak Kilis'e gösteriyor. Giden arkadaşlar görebilir, ilk ana merkezi zeytinin Kilis'tir. Ama biz buna sahiplenemiyoruz. Tanıtım yapamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'teki tarım alanlarının yaklaşık 4'te 1'ini bu 25 bin hektara denk gelen bölümü zeytin üretimi yapıldığını vurgulayarak, "Zeytinin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Süreç içerisinde zeytinimiz biraz karıştırılmış, gemlik ve ayvalık zeytini ekilmiştir. Ancak benim buradan çiftçilere, çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bundan sonra yapacağınız bahçelere, Kilis'in mutlaka yerli zeytinin olan Kilis yağlığını tercih edin. Neden derseniz Kilis yağlığı bu yöreye adapte olmuştur. Yağ oranı yüksek, yağ oranı kaliteli, bunları göz önüne aldığımızda Kilis yağlık zeytininin öneminin devam etmesi için Kilis yağlık zeytin bahçesi kurmanızı önemli tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise yaptığı konuşmada, Kilis'teki Zeytin Şenliğine çeşitli ülkeden katılım olduğunun altını çizerek, "Mısır, Ürdün, Tunus, Romanya, Litvanya, Portekiz, Belçika ile İtalya'dan gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimiz 2 gün Kilis'te kalıp etkinlikleri takip edecekler. Kilis'i tanıtacağız. Birlikte, Kilis'in yöresel yemeklerini yapacağız. Sosyal medya üzerinden onların tanıtımını yapacağız” dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da yaptığı konuşmada, Zeytin Şenliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her sene daha katılımlı, daha etkin, bu tür faaliyetleri yaparak, ilimizin kıymetli ürünlerini dünya çapındaki ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz gerçekten kendisine anlatılan şeylerin değerini bilecek, uygulayacak ehliyete istektedir. Çiftçiyle diyaloga geçen tarım müdürlüğü, üniversite birlikler, ajanslar çiftçimizin anladığı dilden uygulayabileceği tarzda onlara katkı vermelidir. Yardımcı olmalı bunu da istikrarlı biçimde yapmalıdır. Bizim bu ürünün değerini bilmemiz yetmiyor, bütün dünyaya bu değeri aktarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Zeytin fidesi dağıtıldı

Halk oyunları gösterisinden sonra proje kapsında dağıtılacak teknik malzemelerin sertifikaları verilmesine müteakip üreticilere zeytin fidesi dağıtıldı. Zeytin yağı fabrikasına zeytin taneleri aktarılarak zeytin yağına dönüşmesi sağlandı. Zeytin hasadı çeşitli ülkelerden vatandaşların katılımıyla Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile protokol üyeleri tarafından hasat yapıldı. Zeytin yağlarının yoldan geçen sürücüleri ikramı ile devam eden etkinlik müzik dinletisi ve yemek programı ile sona erdi.