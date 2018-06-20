Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından Çengel semtinde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı konuşmada, Kilis’te, 24 Haziran’da ikinci bayramı yaşayacaklarını ifade ederek, “Kilis buna hazır, Kilis’te sandıklar patlayacak. Sesi Almanya’dan, sesi Avrupa’dan, Pensilvanya’dan, Kandil’den duyulacak, bu ses” diye konuştu.

“520 yataklı yeni devlet hastanesi yapılıyor”

Bakan Gül, 520 yataklı yeni hastanenin Kilis’e yapıldığını ifade ederek, “Yaklaşım 300 milyon TL’lik, bir yatırım, eski devlet hastanesi yine devam edecek. Bunu yapan güç milletten aldığı güçle, millete hizmet eden AK Parti’nin gücüdür” diye konuştu.

“15 Temmuz’da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek istediler”

Bakan Gül, “15 Temmuz’da bu millete hizmet eden adama, dışarı IMF’ye borcu sıfırlayan, hastaneler açan, çocuklarımıza okullar açan, enflasyonu düşüren, işsizliği azaltan, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek istediler. Ama bu millet adamına sahip çıktı. Bu millet namlusunu millete çevirmiş, tankın karşısına, F16’nın karşısına çıktı. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağım, dedi. 15 Temmuz’da nasıl yalnız bırakmadıysa, demokrasi nöbetleri tuttuysa, 15 Temmuz demokrasi nöbetinin devamı 24 Haziran’dır. Sandıklardır. Oylarımızla Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. AK Parti’yi yalnız bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

” Apoletini sökmek istediğin Mehmetçiğimiz gidiyor Kandil’e sıkıysa gel apoletini sök”

Afrin’de başarıyla bu ülkeyi tehdit eden terör unsuzlarına karşı başarılı Zeytin Dalı Harekatı yapıldığını ifade eden Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi Kilislinin halini Nişantaşı’nda, Boğaz yalılarında oturanlar bilmez. Buraya teröristler bombalar atarken, benim Kilisli kardeşim, evinde iş yerinde tedirgin olurken, o beydendiler, Boğaz yalısında Kilislinin derdini düşünmezler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Kilislinin derdi ile yatmış kalkmış bir kişidir. Burada Kilis’e düşen bombalar, Kilisli kardeşimi tehdit eden bombalar, üzerine başkomutan olarak, hükümet olarak karar verildi. Bu terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başladı. Hamdolsun bugün, barışıyla tamamlandı. Kilisliler huzur içerisindeler. Şimdi bu başarılı operasyonu yapan komutana cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce, çıkmış, diyor ki ben apoletlerini sökeceğim. Senin o apoletini sökeceğim dediğin, bugün Fırat Kalkanı ile başarıyla operasyon yapmış, Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yapmış, Mehmetçiğimiz. Şimdi teröristler nereye giderse gitsin, enselerinde, şimdi Kandil’e gidiyor. İnşallah onların tepesine de Kandil’i yıkacağız. Bütün terörü sona erdireceğiz. Sen bu terörle mücadele eden Mehmetçiğimizin moralini bozamazsın, Apoletini sökmek istediğin Mehmetçik gidiyor Kandil’e sıkıysa gel bakayım apoletini sök, millet buna izin vermeyecek. Bunu göremeyeceksin.”